Jean Pyerre projeta 'dupla dos sonhos' com Renato e celebra evolução gremista

Nesta quinta-feira, às 21h30, o Grêmio recebe o Guaraní do Paraguai para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com vantagem de 2 a 0 conquistada fora de casa na ida, o time brasileiro quer um bom resultado para avançar às quartas da competição. Um dos destaques do clube gaúcho, o camisa 10 Jean Pyerre respondeu aos elogios do técnico e ex-atacante Renato Gaúcho, que havia dito que gostaria de ter jogado com o meia tricolor.

"O Jean sem dúvida é um jogador diferenciado. Qualquer atacante gosta de jogar com ele. Infelizmente, não peguei um Jean na minha época de jogador, mas estou pegando como treinador. É importante o crescimento dele no campo e também profissionalmente, algo que a gente cobrava dele", disse o comandante após vitória por 2 a 1 sobre o Goiás nesta segunda, em casa.

Nesta quarta, Jean Pyerre projetou como seria uma dupla entre eles. "Se a gente jogasse juntos, acho que nos entenderíamos muito bem. Ele era um cara rápido, finalizava muito bem, forte. Acho que a gente ia se dar muito bem, como dupla", afirmou Jean Pyerre, que, segundo Renato, pode chegar à seleção brasileira.

"Ele pode ser vendido para a Europa e chegar na seleção brasileira. Depende dele. Quem tem a ganhar é o clube e o próprio Jean. A gente espera que ele continue a crescer", elogiou Renato.

O meia, aliás, falou sobre a evolução com o Grêmio nas últimas semanas. "Acredito que o amadurecimento passa muito pelo trabalho, pela forma com que eu comecei a entender o jogo. Melhor. Eu percebi que, ficando mais perto da área, talvez eu ajude a equipe de uma melhor forma. Que eu possa ajudar com passes, com gols", disse.

"Estou gostando muito de fazer gol. Acho que esse amadurecimento passa mais pelo meu entendimento do jogo, por tudo que a gente vem conversando, as dicas que venho recebendo de companheiros e comissão. Acho que passa muito por isso", destacou o meia.

Jean Pyerre participou das atividades do elenco nesta quarta, às vésperas do confronto pela Libertadores. Com trabalho tático e definição de time, o Grêmio finalizou os treinos e Renato deu atenção aos movimentos de jogo, além de praticar jogadas de bola parada.

A provável equipe titular gremista deve ser composta por: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann (David Braz ou Rodrigues) e Cortez; Darlan (Maicon), Matheus Henrique, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza (Diego Churín). Os desfalques do Grêmio confirmados são o lateral-direito Leonardo Gomes, o zagueiro Paulo Miranda e o meia-atacante Alisson.