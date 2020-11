Jean Pyerre valoriza vitória do Grêmio: 'Esse gol foi muito importante'

O Grêmio saiu na frente do Cuiabá por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil ao vencer por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Arena pantanal. Diego Souza abriu o marcador e Jean Pyerre fez, de pênalti, o gol da vitória.

"Esse gol foi muito importante para mim. Quase perdi meu pai, então esse gol significa muito. Ainda mais que estou no meu terceiro jogo após voltar de lesão. Problemas são feitos para serem superados", disse o meio-campista.

Com a vitória, o Grêmio jogará pelo empate. Se for derrotado por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. A partida de volta na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, será na próxima quarta-feira, às 16h30.

"Fizemos um bom jogo. O time do Cuiabá é muito organizado. Nós estudamos muito o time deles. Tivemos alguns contra-ataques, mas não conseguimos marcar e conquistar uma vantagem maior. O mais importante é vitória", enfatizou o goleiro Vanderlei.