Jean quer Flu com ritmo de antes da parada para Copa Com a reapresentação do elenco do Fluminense marcada para segunda-feira, após duas semanas de folga, o volante Jean quer ver o time com a mesma intensidade com que vinha atuando no Brasileirão antes da parada por causa da Copa do Mundo. Após nove rodadas, o clube terminou essa etapa da competição en segundo lugar, com 16 pontos ganhos, três a menos do que o líder Cruzeiro.