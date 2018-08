Jean reencontra com Zé Ricardo e brinca: 'Se nos levar à Libertadores está bom'

O volante Jean reencontrou com o técnico Zé Ricardo no Botafogo em situação semelhante quando se conheceram e trabalharam pela primeira vez juntos na temporada passada, no Vasco. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o jogador falou sobre a conversa que tiveram nesse novo encontro.

"Se não me engano ele foi o terceiro treinador no Vasco ano passado, com o clube numa situação parecida com a nossa, mas o principal aspecto do Zé é como ele gere o grupo e faz com que todos fiquem à vontade. Ele chegou aqui e me perguntou se estava pronto para dar uma nova arrancada. Disse que se nos colocasse na Libertadores já estava bom (risos)", afirmou em referência ao Vasco que no ano passado acabou se classificando para o torneio continental.

O volante também falou sobre um dos principais pedidos de Zé Ricardo em sua chegada, para que a equipe não mais oscile no Brasileirão. "É uma coisa que o Zé em sua primeira conversa bateu de frente. O principal é criar uma identidade e firmar nela", contou o jogador.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrentará o Paraná Clube no domingo, às 11h, no estádio Durival Britto. Será mais um reencontro na vida de Jean, que começou a carreira no time paranaense em 2014.

"Quando vou falar do Paraná, tenho um carinho enorme. Fiquei três anos lá e pude ver o clube dar a volta por cima. Fico feliz em poder jogar lá e ver que o Paraná está de volta para a Série A. Lá eles são chatos de vencer e, sabendo disso, o Zé Ricardo já nos passou vídeos. Temos estudado o adversário nesse sentido", finalizou.

O Botafogo ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, a apenas três da zona de rebaixamento. O momento do time alvinegro não é bom, com somente uma vitória nos últimos cinco jogos (são três empates e uma derrota). O adversário vive situação ainda pior. Perdeu os últimos três jogos na competição e atualmente está na lanterna com apenas 13 pontos.