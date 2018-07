Jean se recupera, volta a treinar e pode reforçar Palmeiras na Libertadores

Depois da boa vitória sobre o Novorizontino na sexta-feira, por 3 a 0, resultado que classificou o Palmeiras à semifinal do Campeonato Paulista, o elenco se reapresentou neste domingo e iniciou a preparação para enfrentar o Peñarol, quarta-feira, em casa, pela Copa Libertadores.

E, na reapresentação do elenco, após a folga de sábado, o técnico Eduardo Batista contou com uma importante novidade: recuperado de uma fissura no pé, Jean treinou normalmente e pode reforçar a equipe contra o Peñarol.

O jogador está fora desde a vitória contra o Santos, em 19 de março, por 2 a 1, quando recebeu um pisão e sofreu a fissura. Desde então o Palmeiras tem atuado com Fabiano na lateral direita, que tem feito atuações regulares, mas menos efetivas do que Jean. Assim, mesmo que não tenha ritmo, ele pode ser escalado na quarta-feira.

No treino deste domingo, Eduardo Baptista comandou movimentações específicas para os atletas que não enfrentaram o Novorizontino, como aprimoramento de posicionamentos, além de aperfeiçoamento de finalizações e cruzamentos laterais. Os titulares, por sua vez, fizeram um trabalho regenerativo na fisioterapia.

O Palmeiras lidera o Grupo 5 da Libertadores com quatro pontos, um a mais do que o Peñarol e o Jorge Wilstermann, e está garantido na semifinal do Paulistão.