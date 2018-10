Jean tem nove jogos para provar que pode ser titular do São Paulo

Jean não terá muito tempo para mostrar que tem condições de ser o titular do São Paulo em 2019. Para ser mais preciso, serão nove partidas até o fim da temporada. A ideia da diretoria é observar como ele se comporta no período e só depois disso decidir se o clube irá ou não ao mercado em busca de outro goleiro. Sidão, que jogou a maior parte do ano, ficará no banco, a começar pelo duelo do próximo sábado, contra o Atlético-PR, às 19h, no Morumbi.

Contratado no fim do ano passado por cerca de R$ 6 milhões do Bahia, Jean é bem mais novo que o concorrente: tem 22 anos, contra 35 de Sidão. Em 2018, jogou praticamente só quando o titular se machucou ou em duelos da Copa Sul-Americana, torneio que o técnico Diego Aguirre deixou em segundo plano ao escalar uma equipe mista. Na prática, foram dez jogos, com dez gols sofridos.

Sidão, por sua vez, jogou 45 vezes e levou 35 gols. Como nunca conquistou a confiança da torcida, era criticado mesmo na boa fase. Diante da má campanha no returno do Campeonato Brasileiro, acabou sacado do time na última rodada, contra o Internacional, dando oportunidade a Jean. Mesmo diante do 3 a 1 desfavorável no placar, a diretoria gostou da atuação e postura do substituto, conforme apurou a reportagem do ESTADO.

A verdade é que desde a aposentadoria de Rogério Ceni, ao fim de 2015, o São Paulo ainda não encontrou um nome capaz de ocupar o posto sem deixar margem a dúvidas ou críticas. Denis, Renan Ribeiro, Leo, Sidão... Agora será a vez de Jean, por mais que o prazo curto e a instabilidade do momento joguem contra. Por outro lado, seu contrato é longo, vai até dezembro de 2022. Já o de Sidão acaba ao fim do ano que vem.