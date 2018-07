Jean vê sequência de 4 jogos do Palmeiras como decisiva na busca pelo título

Os próximos quatro jogos do Palmeiras serão decisivos para a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Essa é a opinião do meia Jean sobre as partidas contra o São Paulo (dia 7), Grêmio (dia 11), Flamengo (dia 14) e Corinthians (dia 17). Além da qualidade dos adversários, a sequência é importante também por causa do início da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Botafogo-PB, no Allianz Parque. O jogo de volta será no dia 22 de setembro.

"Essa sequência vai dizer muito. Principalmente no que vamos brigar. Queremos brigar pelo título até o fim, mas será uma sequência com adversários muito complicados, principalmente fora de casa, no caso contra o Grêmio. Para eles também tem uma preocupação grande pela maneira como o Palmeiras tem jogado dentro e fora de casa. Vai dizer muita coisa para a sequência do campeonato", afirmou o palmeirense em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 43 pontos, três a mais que o Flamengo. "Temos de ter os pés no chão. A gente pensa que nove a 11 pontos estariam de bom tamanho. Sabemos da capacidade que temos, das condições que temos", citando projeção de pontos a conquistar nesta sequência decisiva de jogos.

O jogador afirmou que a comissão técnica ainda não definiu se alguns jogadores serão poupados para a estreia na Copa do Brasil. O técnico Cuca deve usar uma equipe mista. "Se me perguntar, eu quero jogar. Temos também de pensar um pouquinho no desgaste, porque a gente vem de uma sequência de jogos dificílimos. Só vamos jogar depois de uma semana. Ele precisa analisar também, não sei o que ele está pensando, logo vamos saber", disse Jean.