Jean volta a treinar com o grupo e Palmeiras encerra preparação para a estreia

O Palmeiras teve uma boa novidade antes de sua estreia no Campeonato Brasileiro, segunda-feira, contra o Botafogo, no Engenhão, às 20 horas. Recuperado de um problema no joelho, o volante e lateral Jean voltou a treinar normalmente com o grupo neste domingo.

O atleta passou por uma artroscopia no joelho direito em janeiro para tentar solucionar dores crônicas que o incomodavam desde o ano passado. Mas, embora esteja recuperado e tenha trabalhado normalmente com o grupo, Jean ainda não tem ritmo de jogo e será desfalque na estreia do Brasileirão.

Na atividade deste domingo, Roger Machado e sua comissão técnica reforçaram o trabalho de sábado - quando o elenco treinou jogadas aéreas - e comandaram um aprimoramento de bolas paradas. Depois, os atletas fizeram uma atividade recreativa.

O elenco do Palmeiras seguirá ainda neste domingo para o Rio de Janeiro. Embora não tenha revelado o time, a expectativa é de que o técnico repita a base da formação que empatou com o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. Assim, o Palmeiras jogará com: Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Borja (Willian).