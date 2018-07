Jean volta a treinar e fica à disposição do Palmeiras para clássico

O Palmeiras encerrou na tarde desta terça-feira a preparação para o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro, com um treino fechado na Academia de Futebol e com o ganho de mais uma opção para escalar o time. Depois de ser poupado na atividade de segunda-feira, o lateral-direito Jean trabalhou com o grupo e disputa posição com Mayke e Fabiano para entrar como titular.

Jean sofreu um desgaste no joelho direito e passou a segunda-feira no departamento médico, para retornar aos trabalhos nesta terça. O técnico Cuca comandou a atividade durante uma hora a portas fechadas. Somente depois desse período, os jornalistas tiveram acesso ao local, quando o lateral e outros colegas ensaiavam cobranças de falta.

A tendência é o treinador escalar uma formação parecida à utilizada no último sábado, quando o Palmeiras bateu o Fluminense por 3 a 1, no Allianz Parque. Jean começou a partida como titular, mas saiu ainda no intervalo, com problemas físicos. O provável time terá: Fernando Prass; Fabiano (Mayke), Edu Dracena, Juninho e Zé Roberto; Thiago Santos e Tchê Tchê; Guerra, Keno e Róger Guedes; Willian.

Como o atacante Dudu ainda continua machucado, o time não poderá contar com ele no clássico. Já os colombianos Mina e Borja foram titulares nesta terça em amistoso contra Camarões, na Espanha, e como não retornam a tempo, também serão desfalques no clássico.