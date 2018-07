Jean volta a treinar e pode reforçar o Palmeiras contra o Sport

O Palmeiras ganhou nesta quarta-feira mais uma opção para montar o time que enfrenta nesta quinta-feira o Sport, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Jean voltou a treinar e pode ser a solução para uma posição bastante afetada por problemas, já que Mayke sente dores no quadril e um dos substitutos imediatos, Fabiano, está com problema na panturrilha.

Titular na temporada passada, Jean cumpre um cronograma especial de treinos e, por isso, ficou fora da atividade na terça-feira. O jogador voltou aos trabalhos nesta quarta e participou do aquecimento do trabalho realizado na Academia de Futebol. Somente este trecho da atividade pode ser acompanhado pelos jornalistas. No restante do tempo, o dia teve portões fechados.

A ausência de Mayke no treino da última terça levou o treinador a ensaiar uma improvisação no setor. Valentim colocou o meia Tchê Tchê no setor. Para enfrentar o Sport, o Palmeiras ainda conta com a possível volta dos colombianos Mina e Borja. Os dois atuaram pela seleção do país na terça de manhã em amistoso na China e devem retornar ao Brasil para ficarem ao menos no banco de reservas.

O elenco palmeirense fez ensaios de bola parada, treinou marcação e finalizou a preparação para o jogo com o Sport em treino de faltas e pênaltis. A possível escalação da equipe para a partida deve ter: Fernando Prass; Jean (Tchê Tchê), Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Felipe Melo, Guerra e Moisés; Dudu, Keno e Deyverson.