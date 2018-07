Jean voltará a jogar como volante no Fluminense no sábado

O volante Jean enfim vai voltar a jogar na sua posição de origem no Fluminense. Após ser improvisado pelo técnico Cristóvão Borges na lateral direita nos jogos diante de Atlético Paranaense e Santos, ele voltará a jogar no meio-de-campo neste sábado, no Serra Dourada, diante do Goiás, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador destacou que não vê problema em realizar funções diferentes, mas festejou o retorno para a sua posição.

"Já estou acostumado a jogar no meio de campo. É a minha posição de origem, a função que estou acostumado a fazer. Mas sempre me coloquei à disposição do Cristóvão para fazer o que for melhor para o time. No jogo passado, na cabeça dele, o melhor foi eu começar na lateral. Não tem problema", disse.

Jean voltará a jogar como volante também por causa da ausência de Valencia, que foi liberado pela comissão técnica para resolver problemas pessoais na Colômbia. Motivado pelo retorno, Jean prevê um duelo difícil com o Goiás e destacou que o mais importante é o time não ser derrotado.

"A expectativa para o jogo contra o Goiás é muito difícil. É uma equipe muito rápida, principalmente no ataque. Estamos trabalhando em função disso, do ataque rápido deles e das dimensões do campo, que são grandes. Temos condições de sair de lá com os três pontos, mas o importante é não perder", comentou.

Em busca de uma vaga na próxima Libertadores, o Fluminense precisa ter bom desempenho como visitante na reta final do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time tem a quarta melhor campanha fora de casa, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas. E Jean destaca que o time pode melhorar esse aproveitamento.

"Ganhando os jogos fora de casa, principalmente com grandes equipes, a confiança aumenta mais ainda. E quando você pega um adversário como o Goiás, que tem sido uma pedra no nosso sapato, a responsabilidade aumenta um pouco mais. Então vai ser um jogo muito bom", afirmou.