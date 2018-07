Jéferson ganha disputa com Valdemir e deve ser titular no Inter

O técnico Guto Ferreira comandou um treino coletivo neste domingo e praticamente definiu o time titular do Internacional para a partida contra o Boa, terça-feira, em Varginha, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Guto Ferreira testa jovem Jéfferson no time do Inter em treino

E a principal novidade no treino foi a presença do volante Jéferson como titular. Integrado recentemente ao elenco principal, ele ganhou a vaga de Valdemir, outro jovem que vinha sendo testado na posição. Deve, assim, atuar ao lado de Charles.

Jéferson será o substituto do volante Edenilson, suspenso. Guto Ferreira também não conta com Rodrigo Dourado, que se recupera de contusão, e precisou recorrer a um jovem da base para montar a escalação.

Outros desfalques para o duelo desta terça são os atacantes Eduardo Sasha, suspenso, e Leandro Damião, que sentiu dores musculares depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas. Camilo, assim, ganhou uma vaga no meio, enquanto o uruguaio Nico López jogará mais aberto. O posto de centroavante será desempenhado por William Pottker.

+ Portuguesa vence o São Paulo B e garante vaga nas quartas da Copa Paulista

O Internacional deve enfrentar o Boa com a seguinte escalação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Jéferson, Nico López, D'Alessandro e Camilo; William Pottker. A equipe lidera a Série B com 57 pontos, três na frente do América Mineiro.