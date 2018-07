Jefferson admite exagero em reação após 'cavadinha'

Após fazer a decisiva defesa, o botafoguense correu até o meia do time paraibano e gritou: "Aqui não!". Apesar de reconhecer o excesso, Jefferson disse que não foi a cobrança de Rocha que motivou sua atitude.

"Posso ter exagerado um pouco, eu assumo", disse. "Depois do jogo de lá, teve jogador que deu entrevista dizendo que não tinha que respeitar o Botafogo. Não foi nada pessoal com o Léo Rocha. Depois do jogo, fiquei sabendo que ele sempre bate assim", disse.

A frustrada "cavadinha" de Léo Rocha não irritou apenas Jefferson. Nesta quinta, o presidente do Treze-PB indicou que deverá dispensar o atleta. "Só vou me posicionar oficialmente amanhã (sexta) ou na segunda, mas vou dizer uma frase sobre este episódio, para que vocês entendam bem: aqui no Treze só trabalha vencedor", afirmou o presidente Fábio Azevedo.

Oficialmente, Rocha ainda não foi dispensado pelo clube paraibano, mas o meia sequer viajou com o grupo no retorno à Campina Grande. Para o técnico Marcelo Vilar, faltou responsabilidade ao atleta. "Ele foi ousado demais", disse. A falha na cobrança definiu a vitória do Botafogo nas penalidades por 3 a 2.