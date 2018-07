Jefferson admite necessidade de vitória em clássico contra o Fla Terceiro colocado na Taça Guanabara, o Botafogo ainda não venceu clássicos nesta segunda fase do Campeonato Carioca. Empatou com o Fluminense na primeira rodada e perdeu do Vasco na terceira. No sábado, pela quinta, encara o Flamengo em Juiz de Fora (MG), como mandante, sabendo que precisa ganhar para não correr o risco de sair da zona de classificação às semifinais.