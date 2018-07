Jefferson admite preocupação com queda no Botafogo

A derrota para o Internacional no último domingo, o último de uma série de três resultados negativos da equipe no Campeonato Brasileiro, acendeu definitivamente o sinal de alerta no Botafogo. A equipe parou nos 22 pontos e está apenas a um da zona de rebaixamento. Por isso, no clube ninguém esconde: a queda para a Série B já é uma preocupação real.

"A gente não pode ser hipócrita e dizer que estamos vivendo uma situação que não assusta, mas preocupa. Temos praticamente 17 jogos e precisamos de sete ou oito vitórias para sair dessa situação do rebaixamento. Temos time e treinador para isso, mas temos que ser melhor do que no primeiro turno. Vamos ter que jogar com a faca nos dentes e mudar totalmente a postura de todo mundo", disse o goleiro Jefferson.

Na 15.ª posição, o Botafogo está apenas um ponto à frente do Criciúma, que é o 17.º e abre a zona de rebaixamento. A péssima colocação na tabela e os maus resultados, no entanto, não desesperam Jefferson. O goleiro avaliou que o time tem feito bons jogos, mas tem pecado no aproveitamento das chances.

"Particularmente, acho que temos feito bons jogos e acho que merecíamos um pouco mais. Não digo sorte, mas todos nós temos competência. Em alguns resultados poderíamos ter um pouco mais de aproveitamento em todos os sentidos. Não podemos culpar somente o ataque, que não está fazendo gols. Todos nós temos que assumir a responsabilidade", afirmou.

Na quarta-feira, o time carioca terá um confronto direto diante do Bahia, 19.º com 20 pontos, e Jefferson sabe que uma vitória seria fundamental para iniciar a reação. "Passou da hora de reagir e sabemos que é um jogo de seis pontos. Não vai ser fácil e a equipe do Bahia, apesar de estar lá em baixo, possui jogadores de qualidade e rápidos. Agora não temos mais tempo para oscilar. Podem esperar um Botafogo que vai ganhar duelo e que vai mostrar a sua cara."