Jefferson admite que só 'milagre' salva Botafogo do rebaixamento

Em situação cada vez mais complicada na tabela, o Botafogo desperdiçou grande chance de reagir no Brasileirão na noite de quarta ao ser derrotado pelo Figueirense, rival direto na briga para escapar do rebaixamento. O time carioca chegou a perder um pênalti, com Jobson, antes de sofrer o gol que decidiu a partida.

O resultado afundou ainda mais o time carioca na tabela. Com apenas 33 pontos, é o penúltimo colocado, à frente apenas do Criciúma. Faltando apenas três jogos para o fim do Brasileirão, o elenco botafoguense já sonha com um "milagre" nesta reta final. "Só um milagre [para salvar o time]", admitiu o goleiro Jefferson, titular do Botafogo e da seleção brasileira.

"Estamos fazendo nossa parte. Todos têm uma parcela de culpa, uns mais, outros menos. Todo mundo tem que assumir. É claro que vamos assumir nossa responsabilidade, mas a bola não está entrando. Fazer o quê?", disse o goleiro. "A gente está lutando, batalhando. Só Deus mesmo."

Apesar da situação difícil, Jefferson afirmou que ainda acredita na permanência na Série A. "Não vejo o Botafogo já rebaixado. Vejo uma situação muito difícil. E a gente vai honrar até o final. Está complicado, mas enquanto tivermos chances, vamos lutar", disse. "Enquanto houver chances matemáticas tem que continuar a luta", reforçou o zagueiro André Bahia.