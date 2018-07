Jefferson avisa que foco do Botafogo já está no clássico

Como venceu o São Paulo em jogo antecipado da 12ª rodada, na noite de quarta-feira, no Morumbi, o Inter chegou aos 18 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão. Mas tem um jogo a mais do que o Botafogo, que aparece agora em segundo lugar, com 16 pontos. Por isso, uma vitória no clássico com o Flamengo pode devolver a primeira colocação aos botafoguenses.

"Não existe favoritismo, principalmente falando em duas grandes equipes, em clássico. Estamos em um grande momento, vamos procurar aproveitar para não deixar escapar a liderança. Nosso objetivo é buscar novamente. Vamos estudar o Flamengo para fazer um grande jogo e voltar à ponta", avisou Jefferson, que dividiu os méritos da classificação na Copa do Brasil com o restante do grupo.

O goleiro chegou a ser chamado de "monstro" pelo meia holandês Seedorf, principal jogador do elenco botafoguense. "É a primeira vez que escuto um jogador dizer isso para mim. E Seedorf é um monstro, tenho muito respeito por ele. Isso mostra o carinho e profissionalismo que temos. Depois que parei para pensar a importância das palavras dele. Agradeço", disse Jefferson.