Jefferson, com lesão no joelho, vira problema para o Botafogo

O Botafogo terá uma baixa importante para as duas últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Carioca. Com dores no joelho direito, o goleiro Jefferson foi vetado pelos médicos do clube para as partidas diante de Madureira e Macaé. Uma artroscopia - que provocaria o seu afastamento dos gramados por mais tempo - não está descartada.

Jefferson começou a sentir o joelho no amistoso entre Brasil e França, na semana passada, em Paris. As dores apareceram após ele se chocar com uma das traves ao fazer uma defesa em conclusão de Benzema. Na ocasião, o jogo ficou parado por alguns minutos para o atendimento ao goleiro.

De volta do clube, Jefferson foi titular no empate em 2 a 2 contra o Botafogo-PB, na última quarta-feira, em João pessoa, pela primeira fase da Copa do Brasil. Na saída de campo, o goleiro afirmou que atuou "no sacrifício". Sem seu principal jogador, o Botafogo deverá ter Renan no gol nas próximas partidas.