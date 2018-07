Jefferson dá indícios de que pode ficar no Botafogo

Principal jogador do elenco botafoguense e nome frequente nas convocações da seleção brasileira, o goleiro Jefferson manifestou otimismo quanto à nova diretoria do clube, que assumiu na quarta-feira. E deu indícios que pretende seguir no time em 2015, ainda que seja rebaixado para a Série B. O contrato do jogador vai até o fim da próxima temporada.

Em entrevista, Jefferson elogiou a postura dos novos dirigentes, que conversaram com os atletas pela primeira vez nesta quinta-feira. "No primeiro encontro mostraram profissionalismo e nos agradeceram pelo empenho. Estamos bastante otimistas que as coisas vão melhorar no Botafogo", afirmou o goleiro.

O Botafogo vive um momento delicado no Brasileiro, muito perto do rebaixamento e, por isso, o goleiro pediu calma com as ações da diretoria. "Não vai ser em uma ou duas semanas que vai se resolver o que aconteceu no ano todo."

Além disso, o goleiro afirmou que vai iniciar as negociações para sua permanência no clube, mas acredita que o momento é de pensar nos dois últimos jogos restantes do Brasileiro para tentar salvar o time da degola. "Eu disse que daria prioridade para escutar o novo presidente, saber dos planos de carreira e sobre o que ele pensa para o Botafogo. O primeiro encontro foi bom, mas não é o momento de falar de permanência."