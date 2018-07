Jefferson vira dúvida para amistosos da seleção brasileira

O departamento médico do Botafogo confirmou nesta quinta-feira o desfalque do goleiro Jefferson para a partida desta sexta, contra o CRB, em Maceió, em rodada da Série B. O jogador agora virou dúvida para os amistosos da seleção brasileira, nos dias 5 e 8 de setembro.

Jefferson se machucou durante o treino desta quinta, no gramado do Engenhão. Ele sofreu um trauma no ombro esquerdo, de acordo com o clube. Mais tarde, exame de imagem constatou uma tendinite traumática no local. "O atleta não seguiu com a delegação alvinegra para Maceió", anunciou o Botafogo.

A boa notícia para a torcida é que a lesão não é tão grave quanto parecia. Jefferson não precisará passar por cirurgia. "Ele será tratado de forma conservadora com os fisioterapeutas do clube", informou o Botafogo. Helton Leite deve ser o titular nesta sexta-feira.

No entanto, não há previsão para o retorno do goleiro aos treinos. Desta forma, Jefferson se torna dúvida para os amistosos do Brasil contra Costa Rica e Estados Unidos, nos dias 5 e 8, respectivamente, em solo norte-americano. Se não puder contar com Jefferson, o técnico Dunga optará por Marcelo Grohe, do Grêmio, ou Alisson, do Internacional, os outros dois goleiros convocados pelo treinador.