Jefferson diz que arbitragem assumiu erro em pênalti marcado contra o Botafogo

"Eu não sou muito de falar da arbitragem, mas hoje, com certeza, ela interferiu no resultado. Todos viram que não foi pênalti e uma marcação assim desestabiliza qualquer equipe. De maneira nenhuma toquei no jogador. Todo mundo viu o lance, tanto que o jogador deu o tapa na bola e ela foi parar na bandeirinha. Veio cavando e caiu em cima de mim. Já fui com a mão levantada. O quarto árbitro mesmo foi lá no vestiário e disse que o árbitro reconheceu que não foi pênalti", disse.

Independentemente do erro da arbitragem, Jefferson destacou a necessidade do Botafogo se reabilitar rapidamente, mesmo fora de casa, para garantir logo o acesso à elite do futebol brasileiro.

"Agora temos que buscar fora o que não fizemos em casa. Precisamos de mais duas vitórias para classificar e temos que buscar isso o mais rápido possível. É natural ver os jogadores ansiosos para matar isso o quanto antes, mas temos que conter isso com os mais experientes. Vamos ter uma sequência importante agora e temos que estar focados para buscar a classificação e depois o título", afirmou.

Com 59 pontos, o Botafogo lidera a Série B e tem dez de vantagem para o primeiro time fora do G4, o Paysandu, faltando sete rodadas para o fim da competição. O time volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai duelar com o Náutico na Arena Pernambuco.