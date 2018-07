Jefferson diz que Botafogo pode vencer Fluminense

O goleiro Jefferson admitiu nesta quinta-feira que o Botafogo terá dificuldades no clássico com o Fluminense, domingo. Mas, apesar de enaltecer a qualidade do rival, ele ponderou que sua equipe tem condições de derrotar o vice-líder do Campeonato Brasileiro.

"O jogo contra o Fluminense representa a oportunidade de brigarmos lá em cima. É difícil, mas temos condições de fazer um bom jogo e vencer", garantiu o goleiro, que retornou após defender a seleção brasileira. "Volto com a expectativa de continuar a realizar um bom trabalho, ajudar o Botafogo no Campeonato Brasileiro".

Sobre sua passagem pela seleção, Jefferson se disse satisfeito mesmo tendo ficado no banco contra Irã e Ucrânia. E garantiu que pretende ser lembrado outras vezes. "Foi boa a passagem pela seleção. O importante é estar no grupo e ser lembrado nas duas convocações. Estou no caminho certo, pensando na Copa do Mundo", garantiu.