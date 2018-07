Jefferson exalta manutenção da base do Botafogo O Botafogo fracassou na tentativa de se classificar para a Libertadores no último Campeonato Brasileiro, mas nem por isso a diretoria decidiu fazer mudanças drásticas no elenco. O clube de General Severiano inicia a temporada com uma base bem parecida com a que terminou o ano passado e o goleiro Jefferson aposta no entrosamento como uma das qualidades do time.