Jefferson exalta Oswaldo e treina pênaltis no Botafogo O goleiro Jefferson exaltou, nesta quarta-feira, a preparação do Botafogo para o clássico desta quinta, contra o Fluminense, às 21 horas, no Engenhão, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogador destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo técnico Oswaldo de Oliveira e disse que poderá fazer diferença para a equipe o fato de ter passado o carnaval inteiro concentrada e treinando durante todos os dias, inclusive pela manhã.