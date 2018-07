Jefferson exibe ansiedade para o clássico e pede atenção a Marcelo Cirino Líder invicto do Campeonato Carioca, o Botafogo terá neste domingo seu jogo mais difícil na competição. O time fará o clássico com o Flamengo, no Maracanã, em partida que vale o topo da tabela. Capitão do time, o goleiro Jefferson destacou a importância de vencer a partida para aumentar a confiança no elenco, mas alertou para os perigos do atacante Marcelo Cirino.