Jefferson fará artroscopia e não joga mais o Carioca

O goleiro Jefferson não defende mais o Botafogo no Campeonato Carioca. Mesmo tendo sido afastado das duas últimas rodadas da primeira fase da competição para tratar o joelho direito, o goleiro precisará passar por uma artroscopia no local. O tempo de recuperação previsto é de um mês.

Assim, Jefferson não terá condições de disputar as semifinais com o Fluminense e nem mesmo uma eventual decisão contra Vasco ou Flamengo - a final do Carioca está marcada para 3 de maio.

Como o goleiro deverá ser convocado pelo técnico Dunga para defender a seleção brasileira na Copa América, entre junho e julho, é possível que ele só volte a atuar com regularidade no Botafogo no segundo semestre, já que a seleção passará por um período de treinos em maio.

Jefferson se lesionou no amistoso do time nacional contra a França, no mês passado. No retorno ao Botafogo, ele chegou a atuar no empate em 2 a 2 com o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Após aquela partida, ele afirmou ter jogado "no sacrifício".