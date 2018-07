Jefferson garante que não pretende deixar o Botafogo Destaque do Botafogo na temporada e um dos dois atletas do clube na seleção do prêmio Craque do Brasileirão, o goleiro Jefferson disse nesta terça-feira que não pensa em deixar o clube. O atleta, cobiçado por várias equipes, afirmou que quer fazer história com a camisa do clube e conquistar, no ano que vem, a vaga para a Copa Libertadores de 2013, já que o time deixou escapar a classificação para a próxima edição nas últimas rodadas do Brasileirão.