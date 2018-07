Jefferson quer Botafogo forte no início do Brasileirão Um mês de treinos, dois amistosos. O Botafogo não tem desculpas para não chegar bem para a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Palmeiras. A fase final de preparação começou nesta segunda-feira com uma atividade física no CT João Saldanha. Na terça, a delegação viaja rumo a Porto Feliz, no interior de São Paulo, para uma intertemporada.