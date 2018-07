Jefferson quer vitória para torcer acreditar no Botafogo A situação ruim do Botafogo no Campeonato Carioca só aumenta a obrigação de uma vitória no jogo desta quarta-feira, contra o Avaí, no Engenhão, pela Copa do Brasil. O foco é duplo: abrir uma vantagem confortável para o jogo de volta, em Florianópolis, e ganhar moral para a rodada decisiva da Taça Rio, no domingo.