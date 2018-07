Jefferson renova contrato com o Botafogo até o fim de 2018

O Botafogo confirmou na tarde desta quarta-feira - na conta oficial do clube no Twitter - a renovação de contrato do goleiro Jefferson. O novo vínculo foi firmado até o fim de 2018. O jogador, de 34 anos, ídolo da torcida botafoguense, já disputou mais de 400 partidas com a camisa do time alvinegro carioca.

Após um longo período de afastamento, o goleiro retornou aos gramados no dia 9 deste mês, no empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, partida na qual Jefferson defendeu uma penalidade máxima - cobrada pelo atacante Rafael Moura - e fez ótimas defesas.

Jefferson havia ficado 14 meses parado por causa de uma grave e rara lesão no tríceps do braço esquerdo, contusão que o forçou a passar por duas intervenções cirúrgicas. Antes do seu retorno no último dia 9, o atleta havia atuado pela última vez no dia 12 de maio de 2016, diante do Juazeirense, na Bahia, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O goleiro iniciou a sua carreira no Cruzeiro, de Belo Horizonte, mas ainda jovem, aos 20 anos, se transferiu para o Botafogo e passou a integrar as categorias de base da seleção brasileira. Em 2003, ano que chegou ao Rio de Janeiro, ele foi campeão mundial sub-20 pelo Brasil.

As boas atuações levaram Jefferson à Turquia, onde passou por Trabzonspor e Konyaspor. Mas, em 2009, ele retornou da Europa e, no ano seguinte, foi campeão carioca - defendendo um pênalti cobrado pelo atacante Adriano, do Flamengo, na final do torneio. Em 2013, Jefferson voltaria a ser campeão estadual pelo clube.