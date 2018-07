Jefferson se reapresenta ao Botafogo após Copa América O Botafogo contou com o retorno de seu principal jogador, o goleiro Jefferson, no treino desta terça-feira, no Engenhão. Após defender a seleção brasileira na fraca campanha da Copa América, no Chile, o jogador deve voltar a atuar pelo time diante do Sampaio Corrêa, sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro.