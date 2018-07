Jefferson vai passar por cirurgia e desfalcará Botafogo por 3 meses

O técnico Ricardo Gomes sofreu uma baixa de peso neste início de Campeonato Brasileiro. O goleiro Jefferson teve constatada necessidade de cirurgia e deverá ficar afastado do Botafogo por três meses. O jogador sofreu uma lesão no tendão do tríceps do braço esquerdo.

Jefferson, que ficou de fora da lista da seleção brasileira para a Copa América Centenário, se machucou na partida contra o Juazeirense, na noite de quinta-feira, pela Copa do Brasil. De acordo com o médico, Jefferson será submetido a cirurgia na noite desta terça-feira.

"Todos viram que o Jefferson saiu machucado do jogo contra a Juazeirense. No vestiário nós ficamos preocupados com a extensão da lesão, mas sem o exame não era possível fechar o diagnóstico. Fizemos o exame de imagem logo no sábado pela manhã e foi constada a ruptura parcial do tendão do tríceps, lesão essa que exige tratamento cirúrgico", disse o médico Luiz Fernando Medeiros, nesta segunda.

Segundo o médico do Botafogo, a contusão é "incomum". "É uma lesão incomum e infelizmente aconteceu com o nosso goleiro", afirmou. Por causa do problema, Jefferson desfalcou o Botafogo no seu retorno à Série A, no domingo, diante do São Paulo - o time paulista venceu por 1 a 0.

Jefferson não é a única preocupação do departamento médico botafoguense. O volante Airton passou por cirurgia na noite de domingo para corrigir uma lesão muscular na coxa esquerda. "Correu tudo bem e o atleta inicia sua reabilitação na quarta-feira", disse o médico.

Luiz Fernando Medeiros também comentou sobre a situação dos demais jogadores. E garantiu o retorno de Emerson e Octavio, totalmente recuperados. "Já o Gegê se queixa de dor muscular na coxa e está sendo recuperado. O Carli sofreu uma lesão no jogo contra o Vasco, atuou até o final e no fim estava dolorido. Está iniciando a reabilitação para que possamos contar com ele até o fim da semana", revelou.

"Quanto ao Diogo, ele sofreu uma lesão grave no jogo contra o Vasco, no quadríceps da coxa esquerda e esperamos que se recupere dentro de um mês. Ele não vinha jogando e no Botafogo passou a ter uma sequência maior e um dos que mais atuaram no elenco. Está sendo tratado e a previsão também é de um mês contando a partir do jogo contra o Vasco", disse, referindo-se à final do Campeonato Carioca.