Jefferson vê Botafogo amadurecido na reta final

"Amadurecemos muito. Pegamos mais experiência na reta final. Estávamos fazendo bons jogos que não transformávamos em bons resultados. Estávamos oscilando muito. É uma crescente que levaremos até mesmo para o ano que vem", comentou Jefferson.

Para pegar o Palmeiras, domingo, em Araraquara, o Botafogo não terá o volante Seedorf, exatamente o mais experiente do elenco. Mesmo sem o holandês, Jefferson quer que a equipe mantenha a regularidade que rendeu vitórias sobre Vasco, Figueirense e Atlético-GO nas últimas três rodadas.

"É manter a regularidade que vamos tendo. Teremos um jogo muito difícil contra o Palmeiras, mas acredito que podemos vencer assim como vencemos o Figueirense. Eles estão precisando do resultado e nós também. Temos que jogar com inteligência", ressaltou.

Nesta terça-feira o goleiro foi mais uma vez convocado por Mano Menezes, dessa vez para amistoso contra a Colômbia, em Nova Jersey, dia 14 de novembro. Ele comemora também a regularidade com que vem sendo chamado e sonha em chegar à Copa do Mundo.

"Estou tendo uma mantendo uma regularidade muito boa aqui no Botafogo e sendo lembrado pelo Mano. É um ânimo a mais para continuar trabalhando. Agora que tenho que seguir trabalhando e aproveitando as oportunidades na seleção. Quero estar na Copa das Confederações e, depois, da Copa do Mundo", disse ele.