Jefferson vê Botafogo 'em testes', mas avisa: 'Temos grandes metas'

O Botafogo vive um bom começo de temporada. Venceu as quatro partidas que disputou no Campeonato Carioca e lidera de forma isolada o Grupo B da competição, com 12 pontos. Grande líder do elenco, o goleiro Jefferson sabe, no entanto, que a equipe ainda está em formação, principalmente após as diversas mudanças no elenco ao fim da última temporada. Por isso, pediu calma.

"Estamos em testes, começo do ano, jogadores chegando, pegando confiança, se soltando. Creio que vamos chegar preparados para as finais do Carioca e pronto para a Copa do Brasil e Brasileiro. Torcendo para chegarmos mais fortes. Estamos evoluindo. Falei que precisamos crescer mais nos jogos, não ficar oscilando. Estamos nos cobrando para evoluir mais ainda", disse.

Jefferson é o grande ídolo do elenco botafoguense. Aos 33 anos, acumula passagens pela seleção brasileira e alguns títulos na carreira. Ainda assim, o veterano garantiu uma motivação especial para este ano e prometeu que o clube alvinegro lutará por troféus.

"Tenho 33 anos com disposição de garoto. Quero conquistar títulos e dar mais ao Botafogo. Temos que sonhar alto e nos cobrar. No dia que não houver mais essa cobrança, melhor para de jogar futebol. Temos grandes metas, de entrar forte em todas as competições", comentou.