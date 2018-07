Jefferson volta a minimizar discussão com Seedorf Dois dias após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, Jefferson voltou a ter que comentar a discussão com o meia Seedorf durante o duelo, válido pela sétima rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. O goleiro minimizou mais uma vez o bate-boca e garantiu que não está ressentido com o jogador holandês.