Jefferson volta a treinar e reforça Botafogo no sábado

Jefferson não treinou no começo da semana porque ganhou folga da diretoria do clube, por conta dos treinos que vinha fazendo com a seleção brasileira. Fora das atividades, ele será substituído pelo jovem Andrey, de 21 anos. Ele fará sua estreia como profissional nesta quarta-feira, contra o Sport, na retomada do Brasileirão.

Enquanto Andrey estava concentrado para a partida, em Recife, Jefferson treinava no Rio de Janeiro com os jogadores não relacionados nesta manhã, acompanhado do goleiro Renan e do preparador de goleiros, Christiano Carvalho.