Jefferson volta aos treinos e tem chances de jogar a final do Carioca Enquanto boa parte do elenco estava em Capivari, no interior de São Paulo, para o jogo desta quarta-feira contra o Capivariano pela Copa do Brasil, 15 jogadores do Botafogo e o técnico René Simões treinavam no Rio visando a final do Campeonato Carioca. Entre os que treinaram estava o goleiro Jefferson, que se recupera de uma artroscopia.