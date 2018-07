Jejum faz Palmeiras repetir marca negativa obtida há 14 anos

A derrota para o Santos por 2 a 0, quinta-feira, na Vila Belmiro, além de marcar a estreia do técnico Ricardo Gareca, serviu também para a equipe alviverde igualar uma marca negativa que não era alcançada há 14 anos. A última vez que o time ficou sem balançar as redes quatro vezes consecutivas foi em setembro de 2000, durante a Copa João Havelange e a Mercosul, duas competições extintas.

O atual elenco do Palmeiras perdeu para Chapecoense e Botafogo por 2 a 0, empatou sem gols com o Grêmio e voltou a ser derrotado por 2 a 0 para o Santos. Já o time de 2000 teve resultados parecidos. Comandados pelo técnico Marco Aurélio, o Alviverde perdeu para: São Paulo (3 a 0), Cruzeiro (2 a 0), empatou com o Flamengo (0 a 0) e perdeu novamente para o Gama (2 a 0). A partida diante dos mineiros era válida pela Copa Mercosul e os outros três jogos eram válidos pela Copa João Havelange, que substituiu o Campeonato Brasileiro naquele ano.

Veja a lista dos quatro jogos em que o Palmeiras ficou sem marcar gols em 2000 e a escalação da equipe alviverde:

São Paulo 3 x 0 Palmeiras - Morumbi, dia 2/9

Sérgio; Neném, Thiago Mathias, Gilmar e Jorginho (Wágner); Fernando, Titi, Magrão e Lopes (Juninho); Adriano (Alberto) e Basílio.

Técnico: Marco Aurélio

Palmeiras 0 x 2 Cruzeiro - Palestra Itália, 7/9

Sérgio, Arce, Thiago Mathias, Gilmar e Tiago Silva; Fernando, Flávio, Magrão e Juninho; Lopes e Basílio.

Técnico: Marco Aurélio

Flamengo 0 x 0 Palmeiras - Maracanã, 10/9

Sérgio; Arce, Gilmar, Agnaldo e Tiago Silva; Magrão, Fernando, Flávio e Lopes (Titi); Juninho (Adriano) e Basílio

Técnico: Marco Aurélio

Gama 2 x 0 Palmeiras - Mané Garrincha, 13/9

Sérgio; Arce, Gilmar, Agnaldo e Neném (Tiago Silva); Fernando, Magrão, Flávio e Lopes (Adriano); Juninho (Alberto) e Basílio

Técnico: Marco Aurélio