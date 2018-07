Jejum pode tirar Liedson do clássico

“Amanhã tenho a definição, preciso de pareceres médicos”, justificou o treinador.

Liedson, Jorge Henrique, Danilo e Alex foram os únicos titulares que não aparecem no campo para correr ou treinar com bola no centro de treinamento.

Eles permaneceram na academia, fazendo um treino mais leve que os demais. O motivo: os quatro são os atletas mais desgastados fisicamente.

Mas nenhum deles preocupa. Se Tite optar por sacar Liedson, cenário provável, seria por questões técnicas. “Não tenho problema em relação a isso. Já tirei do time o Willian, o Alex, o Danilo, por questões técnicas.”

O mais cotado para assumir o lugar de Liedson é o atacante Emerson, que vem jogando bem. Ontem ele treinou com bola boa parte do treino. Só saiu no final para ser poupado. Elton seria a outra opção para o lugar de Liedson.

Tite está concentrado no clássico. Ele evitou falar de outros assuntos, como a Libertadores, que não fosse o jogo contra o Palmeiras. Por uma recomendação jurídica, não comentou sobre a demissão por justa causa de Adriano.

A concentração para o jogo contra o maior rival, que normalmente é no dia anterior, foi antecipada para a noite de ontem.