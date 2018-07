Jerome Boateng e Sané retornam à Alemanha para jogos finais das Eliminatórias

O defensor Jerome Boateng e o meia Leroy Sané foram convocados pela Alemanha, nesta sexta-feira, para os jogos contra Irlanda do Norte, fora de casa, em Belfast, na próxima quinta-feira, e contra o Azerbaijão, como mandante, em Kaiserslautern, no dia 10 de outubro, pela duas rodadas finais do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Boateng, que atua pelo Bayern de Munique, e Sané, jogador do Manchester City, estavam afastados do selecionado alemão por motivo de lesão.

A Alemanha, atual campeã mundial, tem 100% de aproveitamento na chave - venceu os oito jogos e soma 24 pontos - e garantirá a vaga no Mundial da Rússia, sem a necessidade de se submeter à uma repescagem, se ao menos empatar com os irlandeses, vice-líderes das chave, com 19 pontos, pois não poderá mais ser alcançada.

O técnico Joachim Löw chamou 18 dos 23 jogadores que fizeram parte da conquista da Copa das Confederações, na Rússia, em junho passado. Mas o treinador lamentou algumas ausências importantes na equipe nacional, como as do goleiro Manuel Neuer, Jonas Hector, Mario Gomez, Mesut Özil e Sami Khedira, todos lesionados.

"É lamentável que alguns dos nossos jogadores mais experientes não estejam disponíveis para seleção. Nos casos de Özil e Khedira, penso que será bom fazê-lo (a recuperação) a longo prazo para descansar durante toda a parada internacional. Essa é a coisa mais importante no momento. É fundamental que eles estejam em plena forma para o próximo ano", projetou o comandante alemão.

Löw destaca que tem como objetivo terminar a participação alemã no qualificatório europeu vencendo todos os dez jogos do torneio. Mas o técnico disse que espera uma partida muito difícil contra os irlandeses.

"Estamos ansiosos para o que será um grande jogo em Belfast. Sabemos que já são um bom time, graças ao fato de não terem levado um único gol além do jogo contra nós. Queremos continuar a campanha forte que tivemos até agora. Ainda queremos ganhar todos os dez jogos. Precisamos ver isso com sucesso, até o final. Quando jogamos com nossos pontos fortes, isso acontecerá", acrescentou Joachim Löw.

Confira a lista dos 23 convocados por Löw para o embate com a Irlanda do Norte:

Goleiros: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).

Defensores: Jerome Boateng (Bayern de Munique), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern de Munique), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Ruediger (Chelsea) e Niklas Suele (Bayern de Munique).

Meio-campistas: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Munich), Leroy Sané (Manchester City) e Amin Younes (Ajax).

Atacantes: Thomas Müller (Bayern de Munique), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim) e Timo Werner (RB Leipzig).