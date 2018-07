Jérôme Valcke critica ameaças de boicote à Copa na Rússia

Depois da realização da Copa no Brasil, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, já se concentra na preparação para a próxima edição do evento. Em visita oficial à Rússia, encerrada nesta sexta-feira na cidade de Sochi, ele criticou a ameaça de um possível boicote de países europeus ao Mundial de 2018.

Alguns políticos europeus defendem que países do continente boicotem a disputa da Copa de 2018, como represália à ação da Rússia no conflito político e social que atinge a Ucrânia. Segundo Valcke, tal sugestão não tem sentido e é apenas uma tentativa de provocar discórdia.

Em entrevista coletiva em Sochi, o dirigente da Fifa lembrou que a Copa do Mundo "é um evento esportivo" e que "não tem nada a ver com questões políticas". Valcke também comentou sobre a preparação para 2018, ressaltando que o trabalho tem sido feito em "sincronia" com os russos.