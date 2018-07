Jérôme Valcke fará visita em Manaus, Brasília e Porto Alegre

SÃO PAULO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, confirmou nesta quarta-feira a sua agenda em mais uma visita ao Brasil para acompanhar os preparativos para a Copa. Na semana que vem, ele fará vistoria em três das 12 sedes da competição: Manaus, Brasília e Porto Alegre. Em seguida, vai a Florianópolis para um seminário com todas as 32 seleções classificadas para o Mundial e também para mais uma reunião do Comitê Organizador Local (COL).

A expectativa era de que Valcke passasse por Curitiba em sua nova visita ao Brasil, assim como já tinha feito na anterior, em janeiro, quando revelou preocupação com o atraso nas obras da Arena da Baixada. Na ocasião, ele fez um alerta de que a reforma do estádio teria que ter um avanço significativo justamente até o dia 18 de fevereiro, data do seminário das seleções, sob o risco de a sede ser excluída da Copa.

Curitiba, no entanto, não foi incluída no roteiro dessa viagem de Valcke ao Brasil. Mesmo assim, a Fifa deve enviar técnicos à cidade para fazer uma nova vistoria na Arena da Baixada na semana que vem. Mas, como houve uma ação governamental com liberação de verbas e maior acompanhamento das obras, os últimos relatos são de que houve, sim, uma evolução na reforma do estádio do Atlético-PR, evitando o risco de exclusão.

Assim, sem passar por Curitiba, a visita de Valcke começa no domingo em Manaus, onde fará vistoria na Arena Amazônia, um dos cinco estádios que restam ser entregues para a Copa, que registrou a morte de um operário na semana passada. No dia seguinte, o dirigente da Fifa vai para Brasília, cidade que já recebeu a Copa das Confederações no ano passado, no mesmo Estácio Nacional Mané Garrincha que será utilizado agora no Mundial.

Ainda na segunda-feira, o dirigente da Fifa embarca para Porto Alegre, onde fará no dia seguinte a vistoria ao Beira-Rio, outro estádio que não foi entregue. Na sequência, ele parte para Florianópolis, cidade que não é sede de jogos da Copa, mas que receberá em 19 e 20 de fevereiro o seminário técnico com as 32 seleções classificadas. Depois, no dia 21, a capital catarinense também será palco de mais uma reunião do COL com a presença de Valcke.