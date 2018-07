Jérôme Valcke vê Fortaleza como favorita para sorteio da Copa do Mundo

FORTALEZA - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, apontou nesta terça-feira a cidade de Fortaleza como favorita para receber o sorteio dos grupos da Copa de 2014, previsto para acontecer em dezembro do ano que vem. São Paulo e Rio também querem ser sede do evento, mas a capital cearense parece levar vantagem nessa disputa.

Fortaleza foi a primeira parada da visita pelas sedes brasileiras do Mundial, iniciada nesta terça-feira por Valcke. A comitiva do secretário-geral da Fifa também conta com a presença do ex-jogador Ronaldo, que é membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014.

Além de vistoriar as obras do Estádio Castelão, Valcke foi conhecer o centro de eventos de Fortaleza, local indicado pela cidade para receber o sorteio dos grupos da Copa. E o dirigente admitiu ter ficado impressionado com a estrutura do local.

"Vocês me conhecem. Se tenho que falar alguma coisa negativa, eu falo. O centro de eventos que eu vi hoje é impressionante. Pode-se dirigir um ônibus lá dentro. Há uma grande possibilidade que seja a sede do sorteio, um evento para três mil convidados e mil trabalhadores de imprensa. São vários candidatos, mas há uma grande possibilidade", afirmou Valcke.

O dirigente, no entanto, garantiu que a decisão sobre a sede do sorteio ainda não está tomada. "São Paulo e Rio também concorrem, mas o Rio já recebeu o sorteio das Eliminatórias e queremos dividir os eventos entre as cidades. Então, o Rio não deve receber. Mas o COL fará sua avaliação e vai passar à Fifa", explicou Valcke.

Fortaleza é uma das principais sedes da Copa de 2014. Será palco de quatro jogos na primeira fase, incluindo o segundo da seleção brasileira. E ainda receberá uma partida das oitavas de final e outra das quartas de final, que pode ser novamente do Brasil.

Depois de Fortaleza, a comitiva com Valcke e Ronaldo seguiu para Salvador, onde visitou as obras da Arena Fonte Nova na tarde desta terça-feira.