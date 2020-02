Jesualdo admite atuação fraca do Santos: 'Tivemos muitas dificuldades'

O técnico Jesualdo Ferreira reconheceu que o Santos fez uma partida ruim na derrota para o Corinthians por 2 a 0 neste domingo, na arena em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Mas ele também acredita que o atual elenco tem capacidade para evoluir muito ao longo do torneio: "A vida do clube não acabou hoje".

"Primeiro tenho que dizer que o Corinthians é uma boa equipe. Marcou o gol muito cedo, e isso tem um peso muito grande no jogo. Foram duas equipes que se encontraram em dois momentos diferentes. Sobre a intensidade, são problemas para tratar entre nós. Clássico é clássico. Muito jogo ofensivo do Santos foi parado pela boa marcação do Corinthians", afirmou.

Por atuar fora de casa, Jesualdo começou a partida com postura mais defensiva e com três jogadores de marcação no meio-campo. "Minha intenção, em função do elenco, era aproveitar o melhor de cada um. Nós tivemos dificuldade em um nível muito grande. Não se trata só dos três médios. Não houve nenhum intenção que não fosse recuperar a bola no tempo certo e atacar", justificou.

O Santos não fez grandes contratações para a atual temporada. O presidente José Carlos Peres já admitiu que o clube passa por dificuldades financeiras e não será possível investir em reforços de peso. Jesualdo evitou a polêmica. "Não vou fazer referência a isso. Não cabe a mim, não posso fazer isso com meus jogadores. Temos que aproveitar o elenco que temos agora. São com eles que eu trabalho, não posso ser desleal com eles. Essa é a melhor equipe, é a que tenho."