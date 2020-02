Jesualdo destaca volta de Soteldo ao Santos: 'É um jogador diferente que temos'

O meia Soteldo fez o primeiro jogo pelo Santos depois de retornar do Pré-Olímpico da Colômbia, quando defendeu a Venezuela. O jogador deu novo ritmo para a equipe e foi o protagonista na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na Vila Belmiro.

LEIA TAMBÉM > Santos passa fácil pelo Botafogo e amplia vantagem na liderança do Grupo A

O técnico Jesualdo Ferreira destacou a atuação do venezuelano e espera ainda maior evolução. "O Soteldo veio de um processo diferente, teve pouco treino aqui conosco e foi para o Pré-Olímpico. Teve pouco tempo para recuperação física. Chegou cansado e não pôde enfrentar o Corinthians no último domingo. É um jogador que dá maior agressividade no ataque. É um jogador diferente que temos no plantel", elogiou.

O treinador também minimizou a polêmica criada por causa de uma eventual saída do jogador. Nas últimas semanas, o Atlético-MG demonstrou interesse na contratação de Soteldo. "É uma constante que acontece em todos os clubes. A possibilidade de transferência acho normal. Não é favorável, mas é a realidade. Não senti nada por parte dos jogadores, nem do Soteldo, que estava tranquilo", disse.

Além de Soteldo, o Santos contou com o retorno do volante uruguaio Carlos Sánchez na vitória sobre o Botafogo. Recuperado de lesão muscular, ele abriu o marcador na partida. A volta dos dois contribuiu também para Eduardo Sasha aparecer. Com o meio-campo mais criativo, o atacante participou mais da partida e marcou o segundo gol da equipe no jogo.

Jesualdo disse ainda não estar satisfeito com a equipe. "Estamos tentando encontrar outra alternativa, tem havido rotatividade entre os jogadores. Pensando a longo prazo, temos que encontrar mais soluções. Criar de forma progressiva a possibilidade de um outro sistema, com alternativas para durante um jogo. Tivemos uma equipe mais organizada contra o Botafogo, com maior ritmo e isso é importante", encerrou.