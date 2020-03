Jesualdo destaca seu trabalho no Santos: 'se acreditarem, podem conquistar coisas'

O técnico Jesualdo Ferreira elogiou o comportamento defensivo do Santos na vitória sobre o Defensa y Justicia, na Argentina, por 2 a 1, na estreia da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira, e aproveitou o resultado positivo para enaltecer o próprio trabalho, que estava sendo bastante criticado.

O português afirmou que se o grupo seguir o que ele deseja o Santos tem condições de conquistar pelo menos um título nesta temporada. "Quando a equipe sabe defender, e as pessoas acham que saber defender não é uma virtude, soubemos jogar o jogo de um jeito que não propiciou ao adversário. Soubemos tirar vantagem. Se eles acreditarem naquilo que estou fazendo e no meu trabalho, podem conquistar alguma coisa: ou Paulista ou Libertadores", disse Jesualdo.

O treinador explicou ainda sua opção por escalar o zagueiro Luan Peres pelo lado esquerdo no lugar de Felipe Jonatan. "Nós tínhamos um plano para o jogo. Começamos com ele. Mas tem detalhes que não conseguimos segurar", afirmou. "A primeira intenção foi desmontar o Defensa, que tem uma estrutura que não é fácil de trabalhar. Na primeira parte conseguimos controlar em algumas vezes. Na segunda parte ajustamos o que tinha de ajustar. Depois, a felicidade que acompanha os treinadores", completou o português, citando suas alterações.

Jobson, que entrou no lugar de Evandro, fez o gol de empate aos 27 minutos e Kaio Jorge, outro que saiu do banco de reservas, anotou o da virada, aos 39. As duas jogadas tiveram participação de Soteldo, que foi determinante para o resultado positivo, tanto atuando pelo lado direito quanto pelo esquerdo.

"A entrada do Jobson deu mais força, mais potência no meio de campo. O Soteldo tem de jogar nos dois lados. E creio que fez uma boa partida na direita também e depois foi dar uma assistência do outro lado", afirmou Jesualdo. "No primeiro tempo foi muito difícil para controlar o lado esquerdo da defesa. Corrigimos na segunda parte, mas o mais importante foi que com a passagem do Yuri para o meio e depois o Kaio (Jorge), os problemas que o Defensa não tinha passou a ter."