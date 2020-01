Jesualdo evita comparações com Sampaoli e vê confiança após vitória do Santos

A vitória sobre o Guarani foi importante para dar confiança aos jogadores. Assim o técnico Jesualdo Ferreira definiu o primeiro triunfo do Santos sob o seu comando nesta segunda-feira, por 2 a 1, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O português também afastou comparações com Jorge Sampaoli.

"Acho que ganhamos bem, foi importante para dar confiança aos jogadores. Merecemos. Durante os 90 minutos, fomos o time que mais fez por isso. Foi aquela equipe que foi capaz, em momentos mais complicados, de fazer um jogo melhor", afirmou o treinador.

Para ele, o resultado também foi importante porque o Santos está com um calendário apertado neste início de Paulistão. Após atuar nesta segunda-feira, o time entra em campo diante da Inter de Limeira, quinta, na Vila Belmiro, e terá o clássico com o Corinthians, domingo, em Itaquera.

"Jogamos na segunda, quinta e voltamos domingo. Ainda não temos condições físicas para suportar esses jogos, provavelmente os adversários também não. A única coisa que temos para fazer é continuar trabalhando para subir o nível físico e para que o entendimento tático, dentro do que eu quero, seja melhor", afirmou Jesualdo.

A entrevista pós-jogo outra vez trouxe questões sobre o desempenho da equipe em relação ao antecessor. O português repetiu o discurso de que o trabalho está apenas no começo e que tem um estilo bem diferente do treinador argentino.

"Eu tenho dois jogos. Não sei o que vai acontecer. Meu time não vai ser igual, os jogadores não são os mesmos. Eu vou preparar o meu time. A equipe vai jogar no nível de alguns jogos do ano passado, mas em outras terá mais dificuldades. Como você quer jogar com intensidade em dois jogos? Só se joga de maneira intensa quando tem capacidade para jogar com intensidade. Você não me conhece há um ano, só há quinze dias", discursou.

"Não é uma situação que me irrita. Só é preciso respeitar todos os treinadores, ninguém é igual. Muitos treinadores que são campeões não têm os mesmos métodos", completou.

Sobre o jogo, Jesualdo se defendeu ao ser questionado sobre o fato de o Guarani ter atuado melhor do que o Santos após ter Lucas Abreu expulso logo no primeiro minuto da etapa inicial. O gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo, quando Jean Mota cobrou falta da trave e Pablo marcou contra.

"Às vezes é mais difícil jogar contra dez do que contra onze. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso é uma questão de atitude que a equipe tem que ter, aumentar a intensidade através da circulação da bola. Intensidade não é só correr. Intensidade, acima de tudo, é a capacidade que a equipe tem de fazer rápidas movimentações táticas sem ter que correr muito. O Santos não foi, na segunda etapa, uma equipe que controla o jogo. Na parte final do jogo cansamos, a recuperação defensiva fica mais difícil", explicou o treinador.