Jesualdo terá reforços para escalar o Santos contra o Botafogo-SP

A última atuação do Santos no Campeonato Paulista foi desastrosa: uma derrota por 2 a 0 para o Corinthians que poderia ter sido bem pior, já que o time santista foi amplamente dominado pelo rival no clássico. Ainda assim, Jesualdo Ferreira tem motivos para estar otimista, pois terá vários reforços no jogo de segunda-feira contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão.

O treinador português, que encontrou muitos problemas para escalar o Santos para o clássico, conta agora com mais opções para montar seu time, e em todos os setores. Na defesa, o zagueiro Lucas Veríssimo se recuperou da lesão que o impediu de participar das quatro primeiras rodadas do torneio estadual e o lateral-direito Madson, ex-Athletico-PR, está pronto para estrear no clube.

No meio de campo, Jesualdo poderá escalar o volante Alison e o meia Carlos Sánchez, que ficaram fora do clássico por causa de leves problemas físicos. E estará no ataque a novidade que mais anima a torcida alvinegra: o venezuelano Soteldo, que ainda não jogou pelo clube neste ano, deverá ser titular contra o Botafogo.

Depois de disputar o Torneio Pré-Olímpico da Colômbia com a seleção da Venezuela, que foi eliminada na primeira fase, o atacante ficou fora do clássico de domingo passado por causa de desgaste físico, segundo a explicação oficial.

A presença de Soteldo, um dos jogadores preferidos da torcida, pode ajudar a melhorar o desempenho do ataque santista, ponto mais fraco da equipe neste início de temporada. Em quatro partidas, o Santos anotou apenas quatro gols, um número modesto demais para uma equipe que no ano passado, sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, teve como marca registrada a busca constante pelo gol.