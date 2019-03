Jesus celebra gols e exalta superação da seleção diante da falta de entrosamento

A seleção brasileira voltou a sofrer nesta terça-feira, mas, ao contrário do que aconteceu no sábado, deixou o campo com uma vitória. Depois de sair atrás diante da República Checa, em Praga, a equipe do técnico Tite reagiu no segundo tempo e buscou a virada por 3 a 1. Gabriel Jesus entrou na etapa final e marcou os dois gols que selaram o triunfo.

"Muito feliz por poder representar meu País, vestir essa camisa que eu e tantos jogadores sonhamos em vestir. Poder estar aqui neste grupo fantástico, com um ambiente muito bom... Sou um abençoado por fazer parte, representar a seleção e jogar. Entrei, com a ajuda dos companheiros, e fiz os gols, mas a vitória é de todos", declarou o atacante na saída do gramado à TV Globo.

O jogador fez questão de destacar a superação do Brasil diante da falta de entrosamento. Afinal, em relação ao time que apenas empatou com o Panamá no sábado, Tite realizou seis alterações. Todas, porém, foram feitas do meio de campo para trás, o que fez com que Jesus começasse novamente entre os reservas.

"Acredito que a equipe fez um belo jogo. Não é fácil quando se tem muitas mudanças. Faltou um pouco de entrosamento, mas somos a seleção, temos que passar por cima das adversidades. Conseguimos criar mais no segundo tempo e fomos feliz para buscar a vitória", comentou.

O atacante do Manchester City ainda considerou normal o melhor início da República Checa, embalada pelo apoio de seus torcedores. "Hoje, no primeiro tempo, era normal a seleção da República Checa sair, jogando em casa, apertar e nos pressionar. Mas fomos conscientes, acertamos novamente e conseguimos virar o jogo."

Como Jesus, Everton entrou no intervalo da partida desta terça e foi um dos responsáveis por mudar o sistema ofensivo da seleção, o que também o deixou satisfeito. "Quem vem do banco tenta ajudar da melhor maneira. Fui feliz, assim como o Gabriel e o David (Neres), e a gente conseguiu a virada", apontou.