Jesús Corona sofre grave lesão e desfalcará o México na Copa do Mundo do Catar

A seleção mexicana terá um importante desfalque na Copa do Mundo do Catar. O ala-direito/ponta Jesús Corona, de 29 anos, sofreu grave lesão durante o treino do Sevilla nesta quinta-feira, será submetido a cirurgia e tem previsão de volta apenas para o começo de 2023.

"Tecatito quebrou a fíbula esquerda e rompeu os ligamentos do tornozelo, e ficará fora por cerca de 4-5 meses. Desejamos-lhe uma rápida recuperação", anunciou o espanhol Sevilla, clube no qual o jogador está desde o começo do ano após brilhar pelo Porto. O lance ocorreu de maneira isolada.

"O jogador foi transferido com urgência para o FREMAP (hospital de Sevilla) para fazer exames que revelaram uma fratura na fíbula e danos nos ligamentos do tornozelo esquerdo, segundo o serviço médico do clube", continuou o comunicado do Sevilla, revelando como foi o atendimento após a entorse.

Tecatico, como o jogador é conhecido nos campos, passaria por cirurgia ainda nesta quinta-feira, no FREMAP. A seleção mexicana mandou uma mensagem de apoio. "Muita força, Jesus Tecatito Corona! Sabemos que você dará tudo para voltar e o fará da melhor maneira. Estamos com você."

O jogador disputou 13 das 14 rodadas das Eliminatórias da Concacaf. Pelo país, já são 71 aparições e 10 gols. O grupo do México no Catar conta com Argentina, Polônia e Arábia Saudita.